Het luxueuze Sri Panwa Phuket ligt bovenop Cape Panwa en strekt zich uit over 40 hectare tropisch regenwoud. Het biedt uitzicht op de Andamanse Zee en moderne villa's met een eigen overloopzwembad en een gratis minibar. Er zijn verwennende spadiensten en 2 tennisbanen beschikbaar. Gasten kunnen gratis kajakken en snorkelen aan het strand van het hotel. Er is een gratis stoombad en sauna beschikbaar voor gasten. Stijlvolle en ruime villa's met airconditioning en een prachtig uitzicht op de oceaan vanaf het zonneterras buiten en door de grote glazen wanden. Een espressomachine, een flatscreen-tv en een iPod met muziek zijn inbegrepen. De aangrenzende badkamers zijn voorzien van een ligbad en een haardroger. Sri Panwa Phuket ligt op een afgelegen en rustige locatie, op 42 km van de internationale luchthaven van Phuket. Het ligt op 320 meter van het Phuket Aquarium en op 4,6 km van de Khaokhad View Tower. Cool Spa biedt ontspannende traditionele Thaise massages. Voor een verfrissende training kunnen gasten zwemmen in de 2 grote zwembaden van het resort, trainen in de sportschool of een boksles volgen. Dagtochten naar het eiland en fietsverhuur kunnen ook worden geregeld bij de excursiebalie. Baba Pool Club beschikt over 3 eetgelegenheden, waaronder Thais-Westerse fusiongerechten, Aziatische hotpot en barbecue met zeevruchten. Stijlvol feesten kan in discotheek Baba88, met zijn internationale dj's en premium bar.

Voorzieningen / functies Covid-19 Lab-test 2 keer met certificaat (op dag 3-5 en dag 11-13)

Dokter ter plaatse op dag 1 (eenmalig)

24 uur stand-by verpleegdienst

Luxe accommodatie in een exclusieve villa met privézwembad voor 15 nachten

Dagelijkse maaltijden op basis van volpension (ontbijt, lunch en diner van geselecteerde menu's)

Privévervoer van en naar de luchthaven

Sri Panwa speciale geschenkset

Schoonmaakservice op dag 6, 9, 12 en 15

Gratis minibar aangevuld op dag 6, 9, 12 en 15

Gratis snelle draadloze internettoegang en ipod in villa voor gebruik tijdens verblijf

Controleer de temperatuur 2 keer per dag

10% korting op à-la-cartemenu's door roomservice

10% korting op wasservice

