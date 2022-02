Partner Ziekenhuis Bangkok Hospital Phuket

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Peach Blossom Resort en Villa met Zwembad Peach Blossom Resort en Villa met Zwembad zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Booking requests for Peach Blossom Resort and Pool Villa are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

Peach Blossom Resort kijkt uit over het witte zand van Kata en Karon Beach. De kamers zijn voorzien van ligbedden en bieden uitzicht op de tuin, het zwembad en de Andamanse Zee. Het resort ligt dicht bij het winkelcentrum Kata, op 20 minuten rijden van Patong Town en op 45 minuten rijden van de internationale luchthaven van Phuket. De ruime kamers van Peach Blossom zijn voorzien van houten meubilair. Ze zijn uitgerust met airconditioning, een eigen badkamer en toiletartikelen. Sommige kamers zijn voorzien van parketvloeren en hebben een eigen zwembad en een kitchenette. Er is een excursiebalie en een volledig uitgerust businesscentrum. Tot de diensten van Resort Peach Blossom behoren autoverhuur, een pendeldienst naar de luchthaven en gratis parkeergelegenheid. Gasten kunnen een duik nemen in het buitenzwembad of ontspannen in de sauna. Als alternatief biedt Kata Beach een breed scala aan watersporten, zoals zeilen, windsurfen en snorkelen.

Voorzieningen / functies 2 COVID-19-test op dag 3-5 en dag 11-13

24 uur gratis verpleging.

Telegeneeskunde van het ziekenhuis

3 maaltijden per dag geselecteerd uit het menu

Enkele reis luchthaventransfer vanaf de internationale luchthaven van Phuket - Hotel.

Gratis voorraad minibar en drinkwater in de kamer

Gratis thee en koffie op de kamer

Gratis wifi-toegang in de accommodatie

Room schoonmaak service

Tweemaal daags Temperatuurcontrole

24/7 hulp van het hotel

COVID-19 Gratis certificaat

10% korting op eten en drinken

Yogamatten, bordspellen, online lessen (yoga, fitness, servetvouwen) zijn op aanvraag.

Gratis COVID-19-test bij aankomst op Phuket International Airport.

TOON ALLE AQ HOTELS Doorzoek alle 180+ AQ Hotels