Moonstone is een privévilla die moet worden ervaren om echt gewaardeerd te worden. Het is gewoon de beste villa op Samui. Het is perfect voor zowel kleine als grote groepen en biedt een unieke setting voor speciale vakanties met familie en vrienden. Tot nu toe heeft 100% van de gasten die in deze villa hebben verbleven perfecte recensies geschreven. Tijdens ons eerste jaar bieden we aanzienlijk gereduceerde tarieven voor een verblijf van meer dan 3 nachten, zodat we u kunnen verwelkomen voor uw eerste verblijf in Moonstone! Boek nu om te profiteren, want deze tarieven zijn na 2019 niet meer beschikbaar! Vanaf het moment dat u een voet binnenstapt in Moonstone, weet u dat u iets speciaals te wachten staat. Gelegen direct aan de oceaan met een prachtig uitzicht op de zonsondergang over de hele noordkust van Koh Samui, geniet u van volledige privacy in de meest prestigieuze wijk van het eiland. Moonstone is een volledig bemande, unieke privévilla-ervaring die vaak maanden van tevoren wordt geboekt. Waarom? Omdat dit de enige villa is die AL het volgende biedt: - Privacy. Als je in de villa bent, heb je het gevoel dat het je eigen privéresort is - Locatie. 10 minuten naar de beste winkels, stranden, restaurants en uitgaansgelegenheden op het eiland - In-Villa Staff. De meeste luxe villa's bieden een staf van slechts 2. Bij Moonstone hebben we een fulltime staf van 5 in-Villa Dining. Onze privé-kok zal u verbazen - Uitzichten. Moonstone heeft het beste uitzicht op de zonsondergang op het eiland - Ruim woonniveau. Andere villa's met 5 of 6 slaapkamers zien er misschien geweldig uit op foto's, maar voelen vaak erg druk aan wanneer u aankomt. Het woonniveau van Moonstone is uitgebreid - Entertainment. Moonstone heeft een volledige theater- / speelkamer en een fitnessruimte - Oceanfront. Ja, Moonstone ligt direct aan de oceaan met onze eigen privétoegang die u kunt gebruiken om onze zeekajaks te lanceren, gratis voor gasten om te gebruiken - Prachtig zandstrand op slechts 200 meter wandelen - Zeekajaks, gratis voor gasten om te starten vanaf de privé van onze accommodatie oceanfront- Luxury PerfectedBoek nu ..... als uw data beschikbaar zijn !!

