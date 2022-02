Totaal AQ Hotelkamers 58 Slaapkamers

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Dit hotel heeft 35 recente boekingsverzoeken ontvangen. haast je!

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Avani+ Samui Resort Avani+ Samui Resort zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport. SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Avani Deluxe Room 42 m² ฿26,900 - 7 Day AQ ฿26,900 - 7 Day Sandbox ฿21,000 - 5 Day Test & Go ฿16,700 - 4 Day Test & Go ฿13,000 - 2 Day Test & Go ฿6,500 - 1st Day Test & Go ฿6,500 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken 7-Elf Aankoop

Balkon (volledige toegang)

Aansluitende Kamer

Familie suites

Internationale kanalen

Internet - wifi

Ongetrouwde stellen

Roken kamers beschikbaar

Werkruimte

Yogamat SPECIALE AANBIEDINGEN KLIK OP VERZOEK OM TE ZIEN Maximaal 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Villa met zwembad 68 m² ฿47,500 - 7 Day AQ ฿47,500 - 7 Day Sandbox ฿35,000 - 5 Day Test & Go ฿28,600 - 4 Day Test & Go ฿19,400 - 2 Day Test & Go ฿9,700 - 1st Day Test & Go ฿9,700 - 5th Day Test & Go RESERVERING AANVRAGEN SNEL AANVRAAG (2 KLIKKEN) BOOKMARK Kenmerken Koffiezetapparaat

Internet - wifi

Zwembad

Avani+ Samui Resort (SHA Plus+) is een geweldige keuze voor accommodatie tijdens een bezoek aan Samui. Vanaf hier kunnen gasten genieten van alles wat de levendige stad te bieden heeft. Dankzij de gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot bestemmingen die u gezien moet hebben. Avani+ Samui Resort (SHA Plus+) biedt zijn gasten superieure diensten en een breed scala aan voorzieningen en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw verblijf zo comfortabel mogelijk is. Deze accommodatie biedt tal van faciliteiten ter plaatse om zelfs de meest veeleisende gast tevreden te stellen. De accommodatie biedt onderdak aan 58 kamers en (aan het strand) villa's. Ze zijn allemaal smaakvol ingericht en veel bieden zelfs comfort als een flatscreen-tv, beddengoed, spiegel, pantoffels en een bank. Gasten van de Deluxe Kamer en Avani Pool Villas kunnen op elk moment van de dag in- en uitchecken. U hoeft de accommodatie slechts 48 uur van tevoren op de hoogte te stellen, zodat er afspraken kunnen worden gemaakt. U kunt de hele dag genieten van de ontspannen sfeer van snorkelen, kano, privéstrand, buitenzwembad, tuin.Wat uw reden ook is om Samui te bezoeken, Avani+ Samui Resort (SHA Plus+) is de perfecte locatie voor een opwindende en opwindende vakantie.

Voorzieningen / functies Avani Accommodation

Daily Breakfast

Guests arriving from abroad must book PCR tests, priced at THB 2,200 each, in advance and show proof of payment in order to secure Thailand Passs. 2 PCR tests are required per person (at a total of THB 4,400)

TOON ALLE AQ HOTELS Doorzoek alle 180+ AQ Hotels