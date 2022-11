Cannabisbloemen kunnen een oneindige hoeveelheid THC bevatten, maar derivaten zoals gummies kunnen slechts een schamele 0,2% bevatten. Hoewel het legaal kan zijn om thuis marihuana te roken, wordt dit in het openbaar ontmoedigd door regels die van toepassing zijn op gedrag dat als "openbare overlast" wordt beschouwd en kan resulteren in een boete van $ 700 of drie maanden gevangenisstraf.

Op 17 juni heeft Thailand cannabis opgenomen in een wetgeving die de traditionele geneeskunde regelt, waardoor het illegaal is om te verkopen aan personen onder de 20 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Hoewel het kweken van cannabisplanten voor persoonlijk gebruik is toegestaan, vereist het legaal verkopen van planten of iets dat ervan is gemaakt een licentie.

Kort antwoord is een volmondig JA, lang antwoord is als volgt:

Tetrahydrocannabinol (THC), de chemische stof die marihuana zijn euforische effecten of "high" geeft, is nog steeds aanwezig in marihuana-extracten in hoeveelheden van meer dan 0,2 procent, maar ze zijn nog steeds illegaal als verdovende middelen.

Naast hun geboortedatum en 13-cijferig ID-nummer, moeten aanvragers ook aangeven of ze van plan zijn marihuana te consumeren voor persoonlijke, medische of commerciële doeleinden.

Kan ik legaal cannabis verkopen in Thailand?

Ja! Je mag legaal cannabis verkopen in Thailand, zolang je de juiste vergunningen hebt via de afdeling Thaise Traditionele en Complementaire Geneeskunde van het Ministerie van Volksgezondheid.

Aanvragers kunnen Thaise of buitenlandse staatsburgers zijn met een geldig werkvisum. Ze moeten hun bedrijf al runnen vanuit een fysieke winkel waar ze marihuana willen verkopen. Eigenaren van bedrijven kunnen een agent kiezen om namens hen aanvragen in te dienen.

Drie licentietypes. Elk heeft afzonderlijke kosten, zoals 20.000 THB voor een vergunning om marihuana naar een ander land te exporteren of 1.000 THB voor medisch onderzoek. De redelijke THB 3.200 waarvoor we er waren, was de winkellicentie.

De indieningskosten van THB20 worden samen met uw aanvraag en ondersteunende documentatie door het personeel geïnd, maar er worden geen kosten meer betaald totdat de licentie is geautoriseerd en klaargemaakt voor afhaling, wat ongeveer 30 dagen duurt.

Hoewel het aanvragen van alle drie de licenties mogelijk is, moet u hiervoor drie verschillende aanvraagformulieren invullen.

Aanvragers wordt in het eerste deel gevraagd of ze zich registreren als een individu, een bedrijf of een benoemde vertegenwoordiger. Door zich als bedrijf te registreren, vallen alle officieel benoemde agenten onder de licentie.

De essentiële documenten staan in het tweede deel, waarna we op zoek zijn gegaan naar een drukkerij met een uurtje over. Mensen, dit zijn bureaucraten: om precies 16.00 uur sluiten ze hun deuren.

We kregen de opdracht te wachten op een melding per telefoon en e-mail wanneer al het papierwerk, inclusief THB20, was goedgekeurd. Op dit moment duurt de procedure ongeveer 30 dagen. Indien geaccepteerd, moet u teruggaan en de kosten betalen voordat de licentie officieel van u is.

Vanaf de datum van goedkeuring is de licentie drie jaar geldig. Indien verlenging gewenst is nadat deze is verlopen, is een nieuwe rit noodzakelijk.

En daarmee zullen jullie allemaal, aspirant-zakenmensen, bereid zijn om marihuana te verkopen als de wet dat ooit zou vereisen. Wat als de wetgeving wordt gewijzigd? Volgens een medewerker zal het waarschijnlijk niet "twee of drie jaar" duren voordat het huidige licentieparadigma wordt verstoord.

Al deze informatie kan natuurlijk evolueren. Als de autoriteiten het als een prioriteit zien, zal de applicatie in de toekomst waarschijnlijk online worden gezet en Engelsvriendelijk worden gemaakt.