프라임 타운 - 포쉬 & 포트 호텔 푸켓 - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 예약 요청 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. 이 호텔은 32 예약 요청을 받았습니다. 서둘러!

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 프라임 타운 - 포쉬 & 포트 호텔 푸켓 우선 순위 정 방식으로, 그리고 프라임 타운 - 포쉬 & 포트 호텔 푸켓 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

객실 All of the following packages include the required tests, and transport. 최대 3 Adults, 1 Child, 1 Infant FAMILY Mountain View X 3 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿13,430 - 7 Day Sandbox ฿11,250 - 5 Day Test & Go ฿7,860 - 4 Day Test & Go ฿7,980 - 2 Day Test & Go ฿4,590 - 1st Day Test & Go ฿4,590 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 피트니스 허용

인터넷-Wi-Fi

야외 시설

수영장 최대 2 Adults, 1 Child, 1 Infant SUPERIOR POOL VIEW X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿12,430 - 7 Day Sandbox ฿10,450 - 5 Day Test & Go ฿7,160 - 4 Day Test & Go ฿7,480 - 2 Day Test & Go ฿4,190 - 1st Day Test & Go ฿4,190 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 피트니스 허용

인터넷-Wi-Fi

야외 시설

수영장 최대 2 Adults, 1 Child, 1 Infant SUPERIOR MOUNTAIN VIEW X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿12,430 - 7 Day Sandbox ฿10,450 - 5 Day Test & Go ฿7,160 - 4 Day Test & Go ฿7,480 - 2 Day Test & Go ฿4,190 - 1st Day Test & Go ฿4,190 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 피트니스 허용

인터넷-Wi-Fi

야외 시설

수영장 최대 3 Adults, 1 Child, 1 Infant FAMILY POOL VIEW X 3 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿13,430 - 7 Day Sandbox ฿11,250 - 5 Day Test & Go ฿7,860 - 4 Day Test & Go ฿7,980 - 2 Day Test & Go ฿4,590 - 1st Day Test & Go ฿4,590 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 피트니스 허용

인터넷-Wi-Fi

야외 시설

수영장 최대 2 Adults, 1 Child, 1 Infant HONEYMOON WITH POOL VIEW X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿13,130 - 7 Day Sandbox ฿10,950 - 5 Day Test & Go ฿7,560 - 4 Day Test & Go ฿7,680 - 2 Day Test & Go ฿4,290 - 1st Day Test & Go ฿4,290 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 피트니스 허용

인터넷-Wi-Fi

야외 시설

수영장 최대 2 Adults, 1 Child, 1 Infant DELUXE EXTRA LARGED BED X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 31 m² ฿13,830 - 7 Day Sandbox ฿11,450 - 5 Day Test & Go ฿7,960 - 4 Day Test & Go ฿7,880 - 2 Day Test & Go ฿4,390 - 1st Day Test & Go ฿4,390 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 피트니스 허용

인터넷-Wi-Fi

야외 시설

수영장 최대 4 Adults, 1 Child, 1 Infant GRAND DELUXE FAMILY WITH POOL VIEW X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 41 m² ฿14,830 - 7 Day Sandbox ฿12,250 - 5 Day Test & Go ฿8,660 - 4 Day Test & Go ฿8,380 - 2 Day Test & Go ฿4,790 - 1st Day Test & Go ฿4,790 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 피트니스 허용

인터넷-Wi-Fi

거실

야외 시설

수영장 최대 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 BEDROOMS PENTHOUSE B WITH BATHTUB TOP FLOOR X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 45 m² ฿21,130 - 7 Day Sandbox ฿16,750 - 5 Day Test & Go ฿12,260 - 4 Day Test & Go ฿10,180 - 2 Day Test & Go ฿5,690 - 1st Day Test & Go ฿5,690 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 목욕통

피트니스 허용

인터넷-Wi-Fi

거실

야외 시설

수영장 최대 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 BEDROOMS PENTHOUSE A WITH POOL ACCESS X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 46 m² ฿23,930 - 7 Day Sandbox ฿18,750 - 5 Day Test & Go ฿13,860 - 4 Day Test & Go ฿10,980 - 2 Day Test & Go ฿6,090 - 1st Day Test & Go ฿6,090 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 피트니스 허용

인터넷-Wi-Fi

거실

야외 시설

수영장 최대 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 BEDROOMS PENTHOUSE C WITH BATHTUB X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 61 m² ฿25,330 - 7 Day Sandbox ฿19,750 - 5 Day Test & Go ฿14,660 - 4 Day Test & Go ฿11,380 - 2 Day Test & Go ฿6,290 - 1st Day Test & Go ฿6,290 - 5th Day Test & Go 예약 요청 빠른 요청 (2 번 클릭) BOOKMARK 풍모 목욕통

피트니스 허용

인터넷-Wi-Fi

거실

야외 시설

수영장

PRIME TOWN - Posh & Port Hotel PHUKET ... 최고의 위치와 예산이 가능한 가장 편리한 위치 중심 호텔!!! 우리는 푸켓의 심장부에 위치하고 있으며 시간이 제한적이거나 바쁜 시간이 더 이상 문제가 되지 않습니다. 푸켓에서 가장 큰 쇼핑몰인 "CENTRAL FLORESTA PHUKET"과 가장 큰 수족관인 "AQUARIUM in AQUARIUM THAI"에 걸어서 갈 수 있습니다. PHUKET"은 또한 가장 유명한 야시장인 "NAKA NIGHT MARKET"과 5분 거리, 가장 큰 면세점 "KING POWER"까지 7분 거리에 있습니다. 또한 PHUKET의 모든 유명한 해변까지는 20분 미만이 소요됩니다. 푸켓의 모든 명소를 쉽게 탐색할 수 있습니다. 그렇다면 왜 너무 많은 교통비를 지불해야 합니까? , PRIME TOWN - Posh & Port Hotel PHUKET은 귀하의 모든 요구에 대한 최상의 답변입니다. PRIME TOWN - Posh & Port Hotel PHUKET은 또한 손님이 GUEST's EXPECTATION BEYOND BEYOND GUEST's EXPECTATION 전반에 걸쳐 최고의 위치에서 가장 독점적인 서비스와 편리한 라이프스타일을 경험할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 호텔 전 구역 무료 Wi-Fi, 수영장, 피트니스, 사우나실, 24시간 프런트 데스크, 일일 하우스키핑, 전 구역 CCTV가 있는 24시간 보안, 엘리베이터, 주차장, 등.

어메니티 / 특징 야외 수영장(성인 및 어린이)

Fitness

찜질방

주차장

와이파이(전구역)

*** 모든 시설 무료

모든 샌드 박스 호텔보기 190 개 이상의 SANDBOX 호텔 검색