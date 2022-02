나파사이, A 벨몬드 호텔, 코사무이 - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

유명한 Belmond 그룹의 일부인 이 고급 호텔은 매남의 백사장에 자리 잡고 있습니다. 나파사이의 반타이 해변이 내려다보이는 언덕에 자리 잡은 A Belmond Hotel, Koh Samui는 17에이커에 걸쳐 펼쳐져 있습니다. 호텔은 멋진 바다 전망과 넓은 전용 수영장 레지던스를 갖춘 고급 빌라를 제공합니다. 스노클링, 다이빙, 테니스, 자전거 타기는 Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui에서 이용할 수 있는 광범위한 활동 목록에서 극히 일부에 불과합니다. 활동으로 하루를 보낸 후 근육통을 완벽하게 완화할 수 있는 방법은 다양한 릴랙싱 트리트먼트를 제공하는 종합적인 벨몬드 나파사이 스파(Belmond Napasai Spa)로의 여행입니다. 호텔은 또한 실내 및 해변 옵션을 모두 제공하는 2개의 레스토랑과 바가 있는 훌륭한 식사 옵션을 제공합니다. 세계로부터의 완벽한 탈출을 제공하는 나파사이, A 벨몬드 호텔, 코 사무이는 최고의 럭셔리입니다.

어메니티 / 특징 2 Restaurants and 1 Bar (Sea View)

Infinity outdoor swimming pool (Sea View)

Complimentary WiFi access around the resort

Tennis courts (including tennis racket and balls)

Fitness room

Napasai Spa

Snorkeling, kayaking, windsurfing and stand up paddle

Bicycles, table tennis, outdoor badminton (in the garden)

Thai Boxing

A DVD/CD player in your room

Daily complimentary in-house activities

Daily kid's activities

