Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Our resort understands the unstable situation of Covid-19 and we are flexible to refund to any cancellation because of Force Majeure.

차웽 비치(Chaweng Beach) 중앙에 편리하게 위치한 이 리조트는 3대에 걸쳐 이어져 내려온 진정한 사무이의 환대를 느낄 수 있습니다. 차웽 비치(Chaweng Beach)는 코사무이(Koh Samui)의 인기 있는 해변 중 하나로 잘 알려져 있으며, 필요한 모든 것을 몇 분 안에 찾을 수 있습니다. 도보로 가까운 거리에 쇼핑 센터, 밤문화, 레스토랑이 있으며 길 건너편에는 패스트 다이닝을 선호하는 사람들을 위한 버거 킹이 있습니다. 리조트에는 방문할 가치가 있는 두 개의 레스토랑이 있으므로 식사 옵션을 찾기 위해 멀리 찾을 필요가 없습니다. 신선한 바베큐 해산물과 세계 각국의 일품 요리 메뉴를 원하신다면 아름다운 해변가에 위치한 The Sukulaya Restaurant은 특히 저녁 시간에 꼭 가봐야 할 곳입니다. 시그니처 레스토랑인 Bai Pho Seafood는 세계 각국의 해산물 요리와 현지 사무이 요리의 맛있는 조합을 제공합니다. 이 리조트의 주요 목표는 손님들이 가능한 한 편안하고 집에 있는 것처럼 느끼게 하는 것입니다.

어메니티 / 특징 Beachfront, Two Swimming Pools, Restaurant, Tour Desk, 24 hours Reception, 24 hours Security, Parking, Garden, Bar, Taxi Service, Meeting Room,

