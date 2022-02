총 AQ 호텔 객실 102 침실 파트너 병원 Bangkok Siriroj hospital Phuket

저희가 추천하는 빠통 비치 최고의 숙소 중 하나입니다. 빠통 비치를 따라 자리한 훌륭한 위치에 자리한 Royal Paradise Hotel & Spa는 정 실론 백화점에서 도보로 5 분 거리에 있습니다. 야외 수영장, 4 개의 레스토랑 및 무료 주차장을 갖추고 있습니다. 투숙객은 Wi-Fi를 이용하실 수 있습니다. Hotel Royal Paradise는 방라로드의 야간 오락 거리에서 1,000m, 푸켓 판타지아와 센트럴 페스티벌 쇼핑 센터에서 10km 이내의 거리에 있습니다. 차분한 중성 색조로 꾸며진 Royal Paradise의 우아한 객실은 고전적인 목재 가구와 편안한 휴식 공간을 갖추고 있습니다. 일부 객실은 수영장 또는 정원의 전용 발코니를 자랑합니다. 마사지 및 바디 트리트먼트 메뉴를 제공하는 스파에서 휴식을 취하실 수 있습니다. 또는 피트니스 센터에서 운동 한 후 스파 수영장과 사우나 시설을 이용하실 수 있습니다. Royal Paradise의 식사 하이라이트로는 Coconut Coffee Shop의 풍성한 세계 각국의 뷔페가 있습니다. 파통 베이의 탁 트인 전망을 제공하는 The Royal Kitchen에서 고급 중식 식사를 즐기실 수 있습니다.

어메니티 / 특징 건강 관련 요구 사항에 대한 현장 의료 서비스

간호사가 매일 두 번 온도 확인 모니터링

부동산에서 총 2 건의 COVID-19 테스트 실시

공항 왕복 교통편 (공항 / 호텔 / 공항)

풀 보드 식사, 메뉴에서 하루 3 식 선택

엔터테인먼트 TV 국제 채널

무료 인터넷 접속 Wi-Fi

객실 청소 서비스

매일 무료 제철 과일

🇩🇰 Carsten Juul Vind 도착 02/10/2021 4.3 Deluxe Room 긍정적 Nice sweet and good servise, from reception. resevation. cleaning 네거티브 wifi kud bee better Speciel the receptin where very helpful and service miended. when i ordre room and test the resevation whas very helpfull i only hve the best to say abuot staff on the hotel 🇳🇱 Harm van Dieren 도착 04/09/2021 4.5 Deluxe Room 긍정적 perfect 네거티브 internet everting ok I have noting to complane the place ferry nice hotel ent clean very good place also nice 🇸🇪 Thomas Hugosson 도착 19/08/2021 4.3 Deluxe Room 긍정적 Breakfast 네거티브 Wifi Every thing is ok except WiFi not good at all for look tv from IPTV Hotel is close to everything even if not much place open And close to swab test at jungceylon If I do sandbox again I could stay here again if WiFi would be much better