Moonstone은 진정으로 감상하기 위해 경험해야 하는 개인 별장입니다. 그것은 단순히 사무이 최고의 빌라입니다. 소규모 및 대규모 그룹 모두에게 적합하며 가족 및 친구와 함께하는 특별한 휴가를 위한 일생에 한 번뿐인 환경을 제공합니다. 지금까지 이 빌라에 숙박한 투숙객 중 100%가 완벽한 리뷰를 작성했습니다. 첫 해 동안 우리는 Moonstone에서의 첫 숙박을 환영할 수 있도록 3박 이상 숙박 시 대폭 할인된 요금을 제공합니다! 2019년 이후에는 이 요금을 이용할 수 없으므로 지금 예약하여 혜택을 누리십시오! Moonstone에 발을 들이는 순간부터 당신은 특별한 것에 빠져 있다는 것을 알게 될 것입니다. 코사무이 북부 해안 전체의 탁 트인 일몰을 감상할 수 있는 해안가에 바로 자리 잡고 있어 섬에서 가장 유명한 지역에서 완벽한 프라이버시를 누리실 수 있습니다. Moonstone은 종종 몇 달 전에 예약되는 전 직원이 있는 독특한 프라이빗 빌라 체험입니다. 왜요? 이것은 다음의 모든 것을 제공하는 유일한 빌라이기 때문에:- 프라이버시. 당신이 빌라에있을 때 당신은 자신의 개인 리조트처럼 느낍니다. 위치. 섬의 모든 최고의 쇼핑, 해변, 식당 및 엔터테인먼트까지 10분 거리 - 빌라 내 직원. 대부분의 고급 빌라에는 2명의 직원만 제공합니다. Moonstone에는 5명의 빌라 내 다이닝 풀타임 직원이 있습니다. 우리의 개인 요리사가 당신을 놀라게 할 것입니다 - 전망. Moonstone은 섬에서 최고의 일몰을 볼 수 있습니다. 넓은 생활 수준. 다른 5개 또는 6개 침실 빌라는 사진으로는 멋지게 보일 수 있지만 도착하면 종종 매우 붐비는 느낌이 듭니다. Moonstone의 생활 수준은 광대합니다. 엔터테인먼트. Moonstone에는 체육관-오션프론트와 함께 전체 극장/게임룸이 있습니다. 예, Moonstone은 바다 카약을 시작하는 데 사용할 수 있는 전용 액세스가 있는 해안가에 바로 자리 잡고 있습니다. 투숙객은 무료로 사용할 수 있습니다. - 도보로 불과 200m 거리에 있는 멋진 모래 해변- 바다 카약, 투숙객은 숙소 전용 공간에서 무료로 출발할 수 있습니다. Oceanfront- Luxury Perfected지금 예약하세요.....날짜가 가능하다면!!

