追加のcovidエントリー要件をすべて満たす必要があることを忘れないでください。これには、タイへのタイパスの申請も含まれます。

バンタオビーチに位置するウィングスプーケットヴィラバイツーヴィラズホリデーは、本物の素朴なプライベートスイミングプールとサンデッキを備えた美しいモダンなシノサマータイムスタイルのヴィラを提供しています。館内全域で無料Wi-Fiを利用できます。敷地内駐車場が可能です。この自炊式の宿泊施設は、ラグーナプーケットゴルフクラブから1.9km、CherngTalay警察署から2.4kmです。ラヤンビーチまで10分です。プーケット空港まで11kmです。ウィングスプーケットヴィラバイツーヴィラズホリデーでは、エレガントなテーマと居心地の良いスタイルの装飾が施された2つのスタイルのヴィラをご用意しています。エアコンを完備し、ゲストはプライベートスイミングプールとヴィラからの庭園の景色を楽しむことができます。冷蔵庫付きのフルキッチンがあります。専用バスルームにはバスタブまたはシャワーが付いています。この宿泊施設のその他の施設には、ツアーデスク、バーベキュー設備があります。リクエストに応じて、レンタカーや空港シャトルサービスを手配できます。