ヴィラサヴァラン - Phuket Sandbox Hotel

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ヴィラサワリンはBanPa Khlokに位置し、プライベートプール、キッチンがあり、海の景色を眺めることができます。このヴィラにご宿泊のお客様は、無料Wi-Fiとテラスをご利用いただけます。
このエアコン付きの9ベッドルームヴィラには、バスタブ付きのバスルームが10室あります。薄型テレビが備わっています。
朝食エリアではコンチネンタルブレックファーストを楽しめます。
ヴィラには、フィットネスセンターと屋外プール付きの5つ星の宿泊施設があります。ヴィラサワリンには庭園と一緒にバーベキュー施設があります。
パトンビーチは宿泊施設から11マイルです。最寄りの空港はプーケット国際空港で、ヴィラサワリンから11マイルです。