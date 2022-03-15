ヴィラパドマ - Phuket Sandbox Hotel

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スリンビーチまで車で20分のVillaPadmaは、海の景色を望む専用ヴィラと屋外スイミングプールを併設しています。エアコン完備の各客室で無料Wi-Fiを利用できます。無料の専用駐車場もあります。
クラブヤムビーチまで徒歩2分、バンタオとラヤンビーチまで車で20分です。
海と庭園の景色を望むバルコニー付きの広々としたヴィラには、薄型ケーブルテレビ、iPodドッキングステーション、シーティングエリアが備わっています。設備の整ったキッチンとダイニングエリアも付いています。専用バスルームにはシャワー設備、バスタブ、無料バスアメニティが付いています。
ヴィラにはバーベキュー設備があります。サンテラスでくつろいだり、シネマルームを利用できます。
Breezeレストランでは様々なタイ料理と西洋料理を提供しています。宿泊施設から徒歩5分以内でアクセスできます。