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ヴィラパドマ - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
更新日 March 15, 2022

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スリンビーチまで車で20分のVillaPadmaは、海の景色を望む専用ヴィラと屋外スイミングプールを併設しています。エアコン完備の各客室で無料Wi-Fiを利用できます。無料の専用駐車場もあります。

クラブヤムビーチまで徒歩2分、バンタオとラヤンビーチまで車で20分です。

海と庭園の景色を望むバルコニー付きの広々としたヴィラには、薄型ケーブルテレビ、iPodドッキングステーション、シーティングエリアが備わっています。設備の整ったキッチンとダイニングエリアも付いています。専用バスルームにはシャワー設備、バスタブ、無料バスアメニティが付いています。

ヴィラにはバーベキュー設備があります。サンテラスでくつろいだり、シネマルームを利用できます。

Breezeレストランでは様々なタイ料理と西洋料理を提供しています。宿泊施設から徒歩5分以内でアクセスできます。

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住所/地図

222 Moo 7, Paklok, Thalang Phuket , Paklok, Phuket, Thailand, 83110

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