PHANG-NGA TEST & GO

TreeHouseVillas-大人専用 - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
8.9

128レビューによる評価
更新日 March 22, 2022
TreeHouse Villas - Adult only - Image 0
TreeHouse Villas - Adult only - Image 1
TreeHouse Villas - Adult only - Image 2
TreeHouse Villas - Adult only - Image 3
TreeHouse Villas - Adult only - Image 4
TreeHouse Villas - Adult only - Image 5
+21 写真

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

部屋

All of the following packages include the required tests, and transport.

ヤオノイ島の便利なロケーションにある物件をお探しの場合は、TreeHouse Villas-Adult only（SHA Plus +）をご覧ください。宿泊施設は島の北部に位置しています。ヤオノイ島へはボートでのみアクセスできます。宿泊施設では、プーケットまたはクラビ本土の国際空港または宿泊施設からの送迎を有料で提供しています。 TreeHouse Villas-大人専用（SHA Plus +）は、緑豊かな熱帯林、そびえ立つ石灰岩の崖、400メートルのプライベートビーチの境界に点在する広々としたエアコン付きのヴィラを提供する豪華なホテルです。吊橋を越えて、それぞれの特製ヴィラに入ります。広々とした屋外デッキエリアには、プライベートプランジプール、ダイニングエリア、サンベッド、階下にミニ冷蔵庫とミニワインクーラーを備えたスタンドアップバーがあります。 2階は豪華なエアコン完備のベッドルームで、キングサイズの壮大なベッド、薄型テレビ、パンガー湾の景色を望むバルコニー、ユニークなハンモック型のバスタブ付きの広々としたバスルームが備わっています。ゲストは、e-バトラータブレットシステムを介して、ヴィラ内での食事、スパ、ヨガ、または小旅行の予約をカスタムリクエストできます。訪問の目的が何であれ、ツリーハウスヴィラ-大人専用（SHA Plus +）は、ヤオノイ島での滞在に最適です。

SHOW ALL HOTELS
190以上のSANDBOXホテルをすべて検索
スコア
0.0/5
未評価
に基づく 0 レビュー
評価
優れた
0
とても良い
0
平均
0
貧しい
0
ひどい
0
TreeHouseVillas-大人専用ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。
レビューを残す TreeHouseVillas-大人専用
すべてのレビューを見る

住所/地図

24/21 Moo.4, T. Koh Yao Noi, A. Koh Yao, Phang Nga, Koh Yao Noi, Phuket, Thailand, 82160

人気のフィルター

近くのTest & Goホテル

ケープクーズーホテル
9.1
との評価
467 レビュー
から ฿-1
Koh Yao Yai Village
8.6
との評価
850 レビュー
から ฿-1
Santhiya Koh Yao Yai Resort and Spa
8.9
との評価
3391 レビュー
から ฿-1
サンティヤープーケットナタイリゾート＆スパ
9.3
との評価
36 レビュー
から ฿-1
カリマリゾートアンドヴィラズカオラック
9
との評価
577 レビュー
から ฿-1
カオラックマーリンリゾート
8.3
との評価
105 レビュー
から ฿-1
Khaolak Wanaburee Resort
8.5
との評価
114 レビュー
から ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU