TreeHouseVillas-大人専用 - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ヤオノイ島の便利なロケーションにある物件をお探しの場合は、TreeHouse Villas-Adult only（SHA Plus +）をご覧ください。宿泊施設は島の北部に位置しています。ヤオノイ島へはボートでのみアクセスできます。宿泊施設では、プーケットまたはクラビ本土の国際空港または宿泊施設からの送迎を有料で提供しています。 TreeHouse Villas-大人専用（SHA Plus +）は、緑豊かな熱帯林、そびえ立つ石灰岩の崖、400メートルのプライベートビーチの境界に点在する広々としたエアコン付きのヴィラを提供する豪華なホテルです。吊橋を越えて、それぞれの特製ヴィラに入ります。広々とした屋外デッキエリアには、プライベートプランジプール、ダイニングエリア、サンベッド、階下にミニ冷蔵庫とミニワインクーラーを備えたスタンドアップバーがあります。 2階は豪華なエアコン完備のベッドルームで、キングサイズの壮大なベッド、薄型テレビ、パンガー湾の景色を望むバルコニー、ユニークなハンモック型のバスタブ付きの広々としたバスルームが備わっています。ゲストは、e-バトラータブレットシステムを介して、ヴィラ内での食事、スパ、ヨガ、または小旅行の予約をカスタムリクエストできます。訪問の目的が何であれ、ツリーハウスヴィラ-大人専用（SHA Plus +）は、ヤオノイ島での滞在に最適です。