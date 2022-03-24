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この受賞歴のあるブティックリゾートは、プーケットのカラフルな過去に触発されたユニークなコンセプトのモダンなデザインをうまく取り入れています。シリナット国立公園に隣接するナイヤンビーチに位置するスレートは、自然の静けさの中で究極の休暇を提供します。ゲストの快適さとリラクゼーションを優先し、すべての客室、ヴィラ、プールパビリオン、スイートは、その目的を達成するために特別に設計されています。ホテルの敷地内には、日本料理、タパス料理、タイ料理など、さまざまな料理を提供する6つの飲食店があります。プライバシーのある部屋で食事をしたい方は、ルームサービスをすぐにご利用いただけます。ビーチまで少し散歩して、ダイビング、シュノーケリング、小旅行などの数多くのウォーターアクティビティを見つけてください。インディゴスパでは、贅沢をご希望のお客様に、さまざまな至福のナチュラルトリートメントパッケージをご用意しています。インディゴパールの体験に完全に夢中になるには、今すぐご予約ください。