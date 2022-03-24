PHUKET TEST & GO

スレート - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8

1689レビューによる評価
更新日 March 24, 2022
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この受賞歴のあるブティックリゾートは、プーケットのカラフルな過去に触発されたユニークなコンセプトのモダンなデザインをうまく取り入れています。シリナット国立公園に隣接するナイヤンビーチに位置するスレートは、自然の静けさの中で究極の休暇を提供します。ゲストの快適さとリラクゼーションを優先し、すべての客室、ヴィラ、プールパビリオン、スイートは、その目的を達成するために特別に設計されています。ホテルの敷地内には、日本料理、タパス料理、タイ料理など、さまざまな料理を提供する6つの飲食店があります。プライバシーのある部屋で食事をしたい方は、ルームサービスをすぐにご利用いただけます。ビーチまで少し散歩して、ダイビング、シュノーケリング、小旅行などの数多くのウォーターアクティビティを見つけてください。インディゴスパでは、贅沢をご希望のお客様に、さまざまな至福のナチュラルトリートメントパッケージをご用意しています。インディゴパールの体験に完全に夢中になるには、今すぐご予約ください。

アメニティ/機能

  • Benefits Includes
  • Complimentary welcome cocktail
  • Complimentary round-trip airport transfer
  • Complimentary kid's and family activities
  • Daily breakfast for 2 and up to 4 people depending on room categories
  • 10% discount at KRU Precision Wellness (except promotion items and packages)
  • 20% discount at COQOON spa (except beauty salon, spa packages, and other promotions)
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住所/地図

Nai Yang Beach & National Park, Amphur Thalang, Naiyang, Phuket, Thailand

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