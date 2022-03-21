ザシックスティーンスナイヤンビーチホテル - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
All of the following packages include the required tests, and transport.
ザシックスティーンスナイヤンビーチホテルは、プーケットを探索するのに理想的な場所です。市内中心部までわずか30kmで、空港への無料ドロップオフサービスを提供しています。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。ザシックスティーンスナイヤンビーチホテルは、非の打ちどころのないサービスと、旅行者を元気づけるために必要なすべての設備を提供します。この素晴らしい宿泊施設に宿泊している間、ゲストは全室で無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、コンビニエンスストア、毎日のハウスキーピング、ファックスを楽しむことができます。ザシックスティーンスナイヤンビーチホテルには66室のベッドルームがあり、そのすべてが上品な内装で、タオル、スリッパ、追加のトイレ、ソファ、傘などの快適さも備えています。ホテルには、フィットネスセンター、3 km以内のゴルフコース、屋外プール、マッサージサービスなど、さまざまなレクリエーション施設があります。ザシックスティーンスナイヤンビーチホテルはプーケットへの旅行者にとって賢い選択であり、毎回リラックスして手間のかからない滞在を提供します。