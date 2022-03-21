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ザシックスティーンスナイヤンビーチホテル - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5

687レビューによる評価
更新日 March 21, 2022
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ザシックスティーンスナイヤンビーチホテルは、プーケットを探索するのに理想的な場所です。市内中心部までわずか30kmで、空港への無料ドロップオフサービスを提供しています。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。ザシックスティーンスナイヤンビーチホテルは、非の打ちどころのないサービスと、旅行者を元気づけるために必要なすべての設備を提供します。この素晴らしい宿泊施設に宿泊している間、ゲストは全室で無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、コンビニエンスストア、毎日のハウスキーピング、ファックスを楽しむことができます。ザシックスティーンスナイヤンビーチホテルには66室のベッドルームがあり、そのすべてが上品な内装で、タオル、スリッパ、追加のトイレ、ソファ、傘などの快適さも備えています。ホテルには、フィットネスセンター、3 km以内のゴルフコース、屋外プール、マッサージサービスなど、さまざまなレクリエーション施設があります。ザシックスティーンスナイヤンビーチホテルはプーケットへの旅行者にとって賢い選択であり、毎回リラックスして手間のかからない滞在を提供します。

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住所/地図

19/16 Moo.1, Tambon Sakhu, Aamphur Thalang, Phuket, Phuket Airport, Phuket, Thailand, 83110

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