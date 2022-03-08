サイアムレジデンスブティックリゾート - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

リパノイのサンティビーチに位置するサイアムレジデンスブティックリゾートは、人里離れた白い砂浜とトロピカルガーデンに囲まれた快適な宿泊施設を提供しています。真のリラクゼーションをお望みのお客様に最適なホテルで、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。ナトンまで3km、ニッキビーチまで徒歩圏内です。快適な滞在を保証するためにさまざまな設備が提供されているサイアムレジデンスブティックリゾートで、設備の整ったプライベートヴィラを体験してください。全室にエアコン、テレビ、特注のバスアメニティが備わっています。インテリアはモダンな家具とアジア風の装飾で美しく装飾されています。 Wi-Fiも利用でき、ツアーデスクで観光旅行を手配できます。ビーチフロントのレストランでは、タイ料理と各国料理のほか、さわやかなカクテルを楽しめます。レクリエーション施設には、スイミングプール、フィットネスセンター、照明付きテニスコート、スパ、セーリング、ウィンドサーフィン、深海釣り、パラセーリング、水上スキー、シュノーケリング、ダイビングもあります。最高のタイのおもてなしを提供するサイアムレジデンスブティックリゾートは、比類のないリラクゼーションに最適な場所です。