SAMUI TEST & GO

サイアムレジデンスブティックリゾート - Samui Sandbox Hotel

Samui
9

44レビューによる評価
更新日 March 8, 2022
The Siam Residence Boutique Resort - Image 0
The Siam Residence Boutique Resort - Image 1
The Siam Residence Boutique Resort - Image 2
The Siam Residence Boutique Resort - Image 3
The Siam Residence Boutique Resort - Image 4
The Siam Residence Boutique Resort - Image 5
+30 写真

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

部屋

All of the following packages include the required tests, and transport.

リパノイのサンティビーチに位置するサイアムレジデンスブティックリゾートは、人里離れた白い砂浜とトロピカルガーデンに囲まれた快適な宿泊施設を提供しています。真のリラクゼーションをお望みのお客様に最適なホテルで、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。ナトンまで3km、ニッキビーチまで徒歩圏内です。快適な滞在を保証するためにさまざまな設備が提供されているサイアムレジデンスブティックリゾートで、設備の整ったプライベートヴィラを体験してください。全室にエアコン、テレビ、特注のバスアメニティが備わっています。インテリアはモダンな家具とアジア風の装飾で美しく装飾されています。 Wi-Fiも利用でき、ツアーデスクで観光旅行を手配できます。ビーチフロントのレストランでは、タイ料理と各国料理のほか、さわやかなカクテルを楽しめます。レクリエーション施設には、スイミングプール、フィットネスセンター、照明付きテニスコート、スパ、セーリング、ウィンドサーフィン、深海釣り、パラセーリング、水上スキー、シュノーケリング、ダイビングもあります。最高のタイのおもてなしを提供するサイアムレジデンスブティックリゾートは、比類のないリラクゼーションに最適な場所です。

SHOW ALL HOTELS
190以上のSANDBOXホテルをすべて検索
スコア
0.0/5
未評価
に基づく 0 レビュー
評価
優れた
0
とても良い
0
平均
0
貧しい
0
ひどい
0
サイアムレジデンスブティックリゾートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。
レビューを残す サイアムレジデンスブティックリゾート
すべてのレビューを見る

住所/地図

19/3 Moo 3 Lipanoi, Nathon, Koh Samui, Thailand, 84140

パートナーホテル

チャウエンノイプールヴィラ
8
との評価
464 レビュー
から ฿-1
スカイビーチホテル
9.5
との評価
23 レビュー
から ฿-1

人気のフィルター

近くのTest & Goホテル

ニッキビーチリゾート＆スパ
8.5
との評価
422 レビュー
から ฿-1
パッセージサムイヴィラズ＆リゾート
8.3
との評価
232 レビュー
から ฿-1
マイサムイビーチリゾート＆スパ
8.4
との評価
440 レビュー
から ฿-1
Santiburi Koh Samui
9.1
との評価
138 レビュー
から ฿-1
Khwan Beach Resort
8.7
との評価
246 レビュー
から ฿-1
アバニ+サムイリゾート
8.9
との評価
88 レビュー
から ฿-1
マントラサムイリゾート
8.6
との評価
1513 レビュー
から ฿-1
The Beach Samui
9.1
との評価
36 レビュー
から ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU