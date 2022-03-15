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ラチャ - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9

1676レビューによる評価
更新日 March 15, 2022
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ラチャは、プーケットの南12マイルにあるラチャヤイ島のバトクビーチにあります。ホテルは環境的に持続可能な観光のリーダーとして認識されており、プライベートテラス付きの設備の整った85のヴィラを提供しています。 The Racha Hotelのダイニングオプションには、屋外テラスエリアのあるEarth Cafe、テラスでの昼間のピザとパスタを楽しめるFire Grillレストラン、夜の高級ダイニングがあります。アンダマン海のほとりに新鮮なバーベキューシーフードやステーキを提供するドリンク用のアイスバーやサンセットビーチレストランもあります。アヌンバスパトリートメントでくつろいだり、瞑想レーンで瞑想したり、バランスフィットネスジムでエクササイズをしたりできます。ラチャのおもてなしと最先端の設備により、すべてのゲストが楽しい滞在を楽しめます。

アメニティ/機能

  • 無料のWi-Fi
  • 衛星放送付き40インチ液晶テレビ
  • DVDユニット
  • ヴィラ内映画ライブラリ
  • ヴィラ内セーフ
  • ミニバー
  • エスプレッソマシン/ティー施設
  • ヘアドライヤー
  • 屋外レインシャワー
  • 個別空調
  • IDD電話
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住所/地図

42/12-13 Moo 5, Rawai Muang, Racha Island, Phuket, Thailand, 83130

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