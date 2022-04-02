Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

2017年に建てられたレイクチャロンリゾートは、プーケットへの明確な追加であり、旅行者にとって賢い選択です。街の興奮から10kmに位置する、この3つ星ホテルは絶好のロケーションにあり、街の最大のアトラクションへのアクセスを提供します。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。レイクチャロンリゾートは、非の打ちどころのないサービスと疲れた旅行者を元気づけるために必要なすべての設備を提供します。このプロパティは、最も目の肥えたゲストでさえ満足させるために多くの敷地内施設を提供します。 17の居心地の良い部屋の1つに足を踏み入れて、その日のストレスから逃れましょう。クローゼット、クリーニング製品、タオル、木製/寄木細工の床、無料のインスタントコーヒーなど、さまざまなアメニティがほとんどの部屋にあります。宿泊施設には数多くのレクリエーション施設があり、滞在中にやることがたくさんあります。プーケットを訪れる理由が何であれ、レイクチャロンリゾートは爽快でエキサイティングな休暇を過ごすのに最適な場所です。