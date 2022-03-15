KRABI TEST & GO

フーベンホテル、大人専用 - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
9

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更新日 March 15, 2022
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バカンティアンベイの美しいエリアに位置するTheHoubenHotelは、ランタ島のビーチ、観光、ロマンスの中心地で絶好のロケーションにあります。市内中心部からわずか18kmの場所にあり、町のアトラクションやアクティビティを楽しむのに最適な場所にあります。休息とリラクゼーションの天国であるホテルは、リキッドレンズアカデミー、ゴーダイブカンティアンスキューバダイビングセンター、スキューバフィッシュダイブセンターなど、市内の数多くのアトラクションから歩いてすぐの場所で完全なリニューアルを提供します。ホテルのゲストに優れたサービスと幅広いアメニティを提供するTheHoubenHotelは、お客様の滞在が可能な限り快適になるように努めています。全室無料Wi-Fi、公共エリアWi-Fi、バレーパーキング、駐車場、ルームサービスなど、一流の施設をご用意しております。 3フロアにまたがる15の部屋は、家から離れた暖かく快適な家を提供します。テレビLCD /プラズマスクリーン、インターネットアクセス–ワイヤレス、インターネットアクセス–ワイヤレス（無料）、ジェットバス、禁煙ルームなどのモダンな快適さは、一部の客室にあります。ホテルには、ホットタブ、フィットネスセンター、屋外プール、ダイビング、スパなどの素晴らしい施設があり、街でのアクション満載の一日の後にリラックスするのに役立ちます。 Houben Hotelは、ランタ島の質の高いホテル宿泊施設のワンストップ先です。

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住所/地図

272 Moo 5, Koh Lanta Yai, Ba Kan Tiang Bay, Koh Lanta, Thailand, 81150

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