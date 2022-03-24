PHANG-NGA TEST & GO

スダラビーチリゾート - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
8

281レビューによる評価
更新日 March 24, 2022
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手付かずのラック島のビーチでリラックスし、冷たい飲み物を楽しんだり、澄んだ青いアンダマン海でひと泳ぎしたりしながら、太陽と雄大な景色を満喫してください。スダラビーチリゾートはプーケット国際空港からわずか84kmの場所にあり、78室の客室にはバスローブとエアコンが備わっています。ホテルは家族とカップルの両方のニーズに応え、2つのスイミングプールと広々とした客室を備えています。館内レストランでは、タイ料理と西洋料理の両方を提供する食欲をそそる料理を提供しています。日中、ビーチバーではエキゾチックなドリンクや軽食のエキサイティングなメニューを提供しています。この3つ星のブティックホテルでは、冒険的なダイビングから手付かずのバンニアンビーチでの純粋なリラクゼーションまで、思い出に残るさまざまな楽しみを提供しています。

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住所/地図

56/4 Moo 5 T.Khuk Khak, Takaupa District, Bang Niang Beach, Khao Lak, Thailand, 82190

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