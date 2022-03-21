SAMUI (SHA+) TEST & GO

シックスセンシズサムイ - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
8.7

357レビューによる評価
更新日 March 21, 2022
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サムイ島の北端にあるなだらかな岬の周りに位置するこの完全でロマンチックなホテルは、最大限のプライバシーとタイ湾の息を呑むような景色を保証します。シックスセンシズサムイのヴィラは、専用バスルームとポーチエリアを備えた現代的なスタイルで概念化されています。 66棟のヴィラのうち、52棟にはインフィニティエッジのプライベートプールがあり、隠れ家的な雰囲気を保っています。居心地の良い宿泊施設に加えて、ゲストは、日の出のヨガ、深くリラックスできるスパトリートメント、ヴィラのプライベートデッキでの日光浴、ワインの試飲、タイ料理のクラスでの試飲、または島の多くの楽しみを発見する日帰り旅行に出かけましょう。指を離さなくても心配する必要はありません。次の休暇でシックスセンシズサムイを選ぶときは、あらゆるリクエストに対応できます。

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9/10 Moo 5 Baan Plailaem, Choengmon, Koh Samui, Thailand, 84320

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