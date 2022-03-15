シュンリホステル - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

プーケットのレストラン、ショッピング、観光地区に質の高い宿泊施設を提供するShunli Hostelは、ビジネスとレジャーの両方の旅行者に人気があります。市内中心部からわずか0.2kmの距離にあり、空港までは通常45分ほどかかります。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。ゲストが快適に過ごせるようにあらゆる努力が払われています。そのために、宿泊施設は最高のサービスと設備を提供しています。快適で便利な宿泊施設で、全室での無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、公共エリアでのWi-Fi、共用キッチン、無料の朝食を提供しています。ここでの滞在中に高品質の客室設備を体験してください。一部の客室には、タオル、フラットスクリーンテレビ、インターネットアクセス（ワイヤレス、喫煙ポリシー）、禁煙、エアコンが備わっており、長い一日の後に充電できます。宿泊施設には、庭園などのさまざまなレクリエーション施設があります。シュンリホステルはプーケットへの旅行者にとって賢い選択であり、毎回リラックスして手間のかからない滞在を提供します。