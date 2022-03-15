PHUKET TEST & GO

シュンリホステル - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9.8

147レビューによる評価
更新日 March 15, 2022

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

部屋

All of the following packages include the required tests, and transport.

プーケットのレストラン、ショッピング、観光地区に質の高い宿泊施設を提供するShunli Hostelは、ビジネスとレジャーの両方の旅行者に人気があります。市内中心部からわずか0.2kmの距離にあり、空港までは通常45分ほどかかります。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。ゲストが快適に過ごせるようにあらゆる努力が払われています。そのために、宿泊施設は最高のサービスと設備を提供しています。快適で便利な宿泊施設で、全室での無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、公共エリアでのWi-Fi、共用キッチン、無料の朝食を提供しています。ここでの滞在中に高品質の客室設備を体験してください。一部の客室には、タオル、フラットスクリーンテレビ、インターネットアクセス（ワイヤレス、喫煙ポリシー）、禁煙、エアコンが備わっており、長い一日の後に充電できます。宿泊施設には、庭園などのさまざまなレクリエーション施設があります。シュンリホステルはプーケットへの旅行者にとって賢い選択であり、毎回リラックスして手間のかからない滞在を提供します。

SHOW ALL HOTELS
190以上のSANDBOXホテルをすべて検索
スコア
0.0/5
未評価
に基づく 0 レビュー
評価
優れた
0
とても良い
0
平均
0
貧しい
0
ひどい
0
シュンリホステルゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。
レビューを残す シュンリホステル
すべてのレビューを見る

住所/地図

56 Krabi road, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

パートナーホテル

プルマンプーケットパンワビーチリゾート
8.5
との評価
1522 レビュー
から ฿-1
ホテルクローバーパトンプーケット
8.8
との評価
2576 レビュー
から ฿-1
アシュリーハブホテルパトン
7.8
との評価
1287 レビュー
から ฿-1
ノボテルプーケットカマラビーチホテル
8.4
との評価
886 レビュー
から ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
との評価
1 レビュー
から ฿-1
アウトリガーラグーナプーケット
8.8
との評価
2617 レビュー
から ฿-1

人気のフィルター

近くのTest & Goホテル

シンローハウス
9.1
との評価
87 レビュー
から ฿-1
オンオンホテルの思い出
8.8
との評価
1551 レビュー
から ฿-1
カサブランカブティックホテルプーケット
9
との評価
1059 レビュー
から ฿-1
サウンドギャラリーハウス
9.1
との評価
16 レビュー
から ฿-1
グリーンリーフホステル
8.4
との評価
21 レビュー
から ฿-1
ブランケットホテルプーケットタウン
8.9
との評価
467 レビュー
から ฿-1
プーケットで寝る
7.9
との評価
475 レビュー
から ฿-1
blooホステル
8.6
との評価
146 レビュー
から ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU