シュンリホステル - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
All of the following packages include the required tests, and transport.
プーケットのレストラン、ショッピング、観光地区に質の高い宿泊施設を提供するShunli Hostelは、ビジネスとレジャーの両方の旅行者に人気があります。市内中心部からわずか0.2kmの距離にあり、空港までは通常45分ほどかかります。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。ゲストが快適に過ごせるようにあらゆる努力が払われています。そのために、宿泊施設は最高のサービスと設備を提供しています。快適で便利な宿泊施設で、全室での無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、公共エリアでのWi-Fi、共用キッチン、無料の朝食を提供しています。ここでの滞在中に高品質の客室設備を体験してください。一部の客室には、タオル、フラットスクリーンテレビ、インターネットアクセス（ワイヤレス、喫煙ポリシー）、禁煙、エアコンが備わっており、長い一日の後に充電できます。宿泊施設には、庭園などのさまざまなレクリエーション施設があります。シュンリホステルはプーケットへの旅行者にとって賢い選択であり、毎回リラックスして手間のかからない滞在を提供します。