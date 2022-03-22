PHUKET TEST & GO

シーサンサンドリゾート＆スパ - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.7

1642レビューによる評価
更新日 March 22, 2022
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戦略的にパトンビーチに位置するシーサンサンドリゾート＆スパは、モダンなスタイルとタイ風の装飾で飾られた240室の洗練されたコレクションを誇っています。ここでは、ビーチ、ショッピングセンター、ショップ、レストラン、娯楽施設へのわずか5分の旅行で便利なアクセスが提供されます。パトンビーチまで徒歩5分、ジャンクセイロンショッピングセンターとプーケットファンタシーまで車で10分以内です。本当に息をのむような体験を提供するシーサンサンドリゾート＆スパのゲストは、2つのトレンディなレストラン、アンダマン海を見下ろす素晴らしいプールデッキ付きの屋外スイミングプールなど、社内で提供されるさまざまな施設で快適な滞在を探索し、満たすことができます。ジャグジー、プールサイドとサンセットバー、スパトリートメント、フィットネスルーム、読書コーナー、ゲームルーム、ショッピングアーケード、会議施設。シーサンサンドリゾート＆スパに滞在中は、数多くのアクティビティ、無制限の食事、気配りの行き届いたスタッフが一生に一度の体験をお届けします。

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254 Prabaramee Road, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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