シーサンサンドリゾート＆スパ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

戦略的にパトンビーチに位置するシーサンサンドリゾート＆スパは、モダンなスタイルとタイ風の装飾で飾られた240室の洗練されたコレクションを誇っています。ここでは、ビーチ、ショッピングセンター、ショップ、レストラン、娯楽施設へのわずか5分の旅行で便利なアクセスが提供されます。パトンビーチまで徒歩5分、ジャンクセイロンショッピングセンターとプーケットファンタシーまで車で10分以内です。本当に息をのむような体験を提供するシーサンサンドリゾート＆スパのゲストは、2つのトレンディなレストラン、アンダマン海を見下ろす素晴らしいプールデッキ付きの屋外スイミングプールなど、社内で提供されるさまざまな施設で快適な滞在を探索し、満たすことができます。ジャグジー、プールサイドとサンセットバー、スパトリートメント、フィットネスルーム、読書コーナー、ゲームルーム、ショッピングアーケード、会議施設。シーサンサンドリゾート＆スパに滞在中は、数多くのアクティビティ、無制限の食事、気配りの行き届いたスタッフが一生に一度の体験をお届けします。