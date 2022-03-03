SAMUI (SHA+) TEST & GO

シーブリーズリゾート - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
8.3

512レビューによる評価
更新日 March 3, 2022
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ハードリン半島に位置するシーブリーズリゾートは、素晴らしい景色と素晴らしい隠れ家体験を提供するブティックホテルです。ユニークなロケーションにあるこのリゾートは、リーラビーチ、サンライズビーチ、サンセットビーチへの直接のプライベートアクセスを提供しており、長い白い砂浜と熱帯の木々を楽しむことができます。シーブリーズリゾートには、エアコン完備の豪華な客室があり、すべてが完全な平和と調和の雰囲気を醸し出しています。滞在中にゲストがたくさんのことをすることができるように、リゾートにはプライベートスイミングプールなどのレクリエーション施設があります。最高水準のケアとサービスが提供され、あなたの滞在を本当に忘れられないものにします。パンガン島を訪れる理由が何であれ、シーブリーズリゾートは爽快でエキサイティングな休暇を過ごすのに最適な場所です。

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Haad Rin, Haad Rin, Koh Phangan, Thailand, 84280

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