サムイパームビーチリゾート - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

静かなボプートビーチを見下ろすこのビーチフロントリゾートからは、遠くにパンガン島に沈む夕日の素晴らしい景色を眺めることができます。サムイパームビーチリゾートは、チャウエンのはるかに静かな代替手段であるボプートの静かなビーチに直接位置しており、忙しいビーチの混雑から離れて静かで平和な休日を探している人に最適です。ただし、チャウエンでのショッピングや観光の1日を旅行したい場合は、タクシーで15分の便利な場所にあります。リゾートにはロイヤルウィングがあり、ビーチの同じ素晴らしい景色を望む素晴らしい客室を提供しています。リゾートのレセプションエリアにある無料のインターネット接続は、家族や友人がビーチでの休暇を最新の状態に保つのに非常に便利です。サムイパームビーチリゾートは簡単に予約できます。安全なオンライン予約フォームに旅行日を入力するだけです。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい サムイパームビーチリゾートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す サムイパームビーチリゾート すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。