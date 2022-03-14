PHUKET TEST & GO

ローズウッドプーケット - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.9

16レビューによる評価
更新日 March 14, 2022
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プーケットを訪れるときは、質の高い宿泊施設と素晴らしいサービスを提供するローズウッドプーケットでくつろげます。わずか25kmの距離にあるこの5つ星ホテルは、空港から簡単にアクセスできます。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。ローズウッドホテルズ＆リゾーツは、質の高いサービスとフレンドリーなスタッフで有名であり、ローズウッドプーケットは期待に応えます。全室での無料Wi-Fi、24時間のルームサービス、24時間のセキュリティ、毎日のハウスキーピング、ギフト/土産物店などの設備は、各ゲストの便宜のためにすぐに利用できます。 71室の客室からお選びいただけ、すべてが完全な平和と調和の雰囲気を醸し出しています。カヌー、フィットネスセンター、スパ、マッサージ、子供の遊び場などのレクリエーション施設は、脱出とリラクゼーションのために設計されています。ローズウッドプーケットは、プーケットで質の高い宿泊施設を提供するためのワンストップの目的地です。

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88/28 Muen-Ngern Road, Patong, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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