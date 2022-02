Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. このホテルは、 27最近の予約リクエストを受け取りました。 急げ!

予約リクエストにより、優先的にロッキーズブティックリゾート 直接連絡し、 ロッキーズブティックリゾートが直接支払いを回収します。

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 1 Adult Deluxe Garden View - Test & Go (Newly Renovated) 35 m² ฿25,850 - 7 Day Sandbox ฿19,850 - 5 Day Test & Go ฿14,650 - 4 Day Test & Go ฿11,450 - 2 Day Test & Go ฿5,950 - 1st Day Test & Go ฿5,950 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

リビングルーム

屋外施設

スイミングプール 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 1 Adult Deluxe Pool View - Test & Go (Newly Renovated) 40 m² ฿28,650 - 7 Day Sandbox ฿21,850 - 5 Day Test & Go ฿16,250 - 4 Day Test & Go ฿12,250 - 2 Day Test & Go ฿6,350 - 1st Day Test & Go ฿6,350 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

リビングルーム

屋外施設

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 1 Adult Premier Ocean View - Test & Go (Newly Renovated) 42 m² ฿37,750 - 7 Day Sandbox ฿28,350 - 5 Day Test & Go ฿21,450 - 4 Day Test & Go ฿14,850 - 2 Day Test & Go ฿7,650 - 1st Day Test & Go ฿7,650 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

リビングルーム

屋外施設

スイミングプール

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 1 Adult 2 Bedroom Pool Villas - Test & Go (Newly Renovated) 120 m² ฿85,350 - 7 Day Sandbox ฿62,350 - 5 Day Test & Go ฿48,650 - 4 Day Test & Go ฿28,850 - 2 Day Test & Go ฿14,650 - 1st Day Test & Go ฿14,650 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

フィットネスを許可

国際チャンネル

インターネット-Wifi

リビングルーム

屋外施設

スイミングプール

作業スペース

タイランド湾の息を呑むような景色を見下ろし、ラマイのダウンタウンまで歩いてすぐのこのシックなホテルは、比類のないリラクゼーションに理想的な場所です。カップルや家族向けの客室とヴィラを備えたホテルの客室は、同クラスの宿泊施設に期待できるすべての設備を備えた独特の特徴を備えています。レクリエーション施設には、ゲームルームと2つのスイミングプールがあり、1つはビーチフロントにあり、もう1つは庭にあります。真っ白な料理で夜を締めくくることができる美しいビストロ/レストランもあります。手入れの行き届いた宿泊施設と優れた設備により、ロッキーズブティックリゾートは絶妙な滞在場所となっています。

スコア 4.8 /5 優れた に基づく 1 レビュー 評価 1 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ロッキーズブティックリゾートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ロッキーズブティックリゾート すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇩🇪 Eichler に到着しました 02/10/2021 4.8 Deluxe Garden View ポジティブ service, service, service

