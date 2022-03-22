PHUKET TEST & GO

プリンセスシービューリゾート＆スパ - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.4

243レビューによる評価
更新日 March 22, 2022
Princess Seaview Resort & Spa - Image 0
Princess Seaview Resort & Spa - Image 1
Princess Seaview Resort & Spa - Image 2
Princess Seaview Resort & Spa - Image 3
Princess Seaview Resort & Spa - Image 4
Princess Seaview Resort & Spa - Image 5
+22 写真

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Princess Seaview Resort & Spa is no longer operating as an SANDBOX.

We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.

View other great ASQ's by clicking HERE.

カロンの素敵なエリアに位置するプリンセスシービューリゾート＆スパは、プーケットのレストラン、家族で楽しむ、ビーチの中心地で最高の位置にあります。わずか48kmの距離にあるこの4つ星ホテルは、空港から簡単にアクセスできます。観光オプションや地元のアトラクションについては、ホテルがカロンビーチ、ワットスワンキーリーケット、プリンセスマザーズスタジアムの記念に近接しているので、遠くを見る必要はありません。プリンセスシービューリゾート＆スパは、ホテルのゲストに優れたサービスと幅広いアメニティを提供し、可能な限り快適な滞在をお約束します。ホテルにご宿泊のお客様は、全室での無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、コンビニエンスストア、毎日のハウスキーピング、暖炉などの施設内機能をお楽しみいただけます。完全に平和で調和のとれた雰囲気を醸し出す152室の客室からお選びいただけます。ホテルには、ホットタブ、フィットネスセンター、サウナ、屋外プール、屋内プールなどの素晴らしい施設があり、街でのアクション満載の一日の後にリラックスするのに役立ちます。プリンセスシービューリゾート＆スパはプーケットへの旅行者にとって賢い選択であり、毎回リラックスして手間のかからない滞在を提供します。

SHOW ALL HOTELS
190以上のSANDBOXホテルをすべて検索
スコア
0.0/5
未評価
に基づく 0 レビュー
評価
優れた
0
とても良い
0
平均
0
貧しい
0
ひどい
0
プリンセスシービューリゾート＆スパゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。
レビューを残す プリンセスシービューリゾート＆スパ
すべてのレビューを見る

住所/地図

382 Patak Road, Karon, Phuket, Thailand, 83100

パートナーホテル

アシュリーハブホテルパトン
7.8
との評価
1287 レビュー
から ฿-1
ホテルクローバーパトンプーケット
8.8
との評価
2576 レビュー
から ฿-1
プルマンプーケットパンワビーチリゾート
8.5
との評価
1522 レビュー
から ฿-1
ノボテルプーケットカマラビーチホテル
8.4
との評価
886 レビュー
から ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
との評価
1 レビュー
から ฿-1
アウトリガーラグーナプーケット
8.8
との評価
2617 レビュー
から ฿-1

人気のフィルター

近くのTest & Goホテル

ヒルトンプーケットアルカディアリゾート＆スパ
8.2
との評価
1505 レビュー
から ฿-1
オールドプーケットカロンビーチリゾート
8.2
との評価
1024 レビュー
から ฿-1
カロンプリンセスホテル
7.8
との評価
507 レビュー
から ฿-1
ウォラブリプーケットリゾート＆スパ
7.7
との評価
1374 レビュー
から ฿-1
カタ静かな別荘
8.6
との評価
164 レビュー
から ฿-1
プーケットアイランドビューホテル
7.9
との評価
922 レビュー
から ฿-1
アンダマンシービューホテル
8.4
との評価
677 レビュー
から ฿-1
アビスタグランデプーケットカロンMギャラリー
8.9
との評価
687 レビュー
から ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU