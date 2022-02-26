プーケットアホテル - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
All of the following packages include the required tests, and transport.
2007年にオープンしたこの洗練されたスタイリッシュなブティックホテルは、プーケットタウンとこの人気の島の有名なビーチの両方の近くにあります。 57室の設備の整った客室はエレガントで非常におしゃれで、すべてのユニークでモダンな家具と上品なアートが施されています。プーケットアホテルのリゾートレイアウトは、ゲストにリラックスして十分に楽しむための十分なスペースを提供します。お得な料金で提供されているさまざまなパッケージを必ずご覧ください。彼らはあなたが選ぶことができるリラックス、ゴルフ、冒険、そして楽園のパッケージを提供します。ホテルはラジャバットプーケット大学の隣という便利な場所にあり、町から10分、空港から30分です。あなたがファッションのあるスマートなホテルを探しているなら、プーケットアホテルはプーケットで素晴らしい選択です。