プーケットアホテル - Phuket Sandbox Hotel

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2007年にオープンしたこの洗練されたスタイリッシュなブティックホテルは、プーケットタウンとこの人気の島の有名なビーチの両方の近くにあります。 57室の設備の整った客室はエレガントで非常におしゃれで、すべてのユニークでモダンな家具と上品なアートが施されています。プーケットアホテルのリゾートレイアウトは、ゲストにリラックスして十分に楽しむための十分なスペースを提供します。お得な料金で提供されているさまざまなパッケージを必ずご覧ください。彼らはあなたが選ぶことができるリラックス、ゴルフ、冒険、そして楽園のパッケージを提供します。ホテルはラジャバットプーケット大学の隣という便利な場所にあり、町から10分、空港から30分です。あなたがファッションのあるスマートなホテルを探しているなら、プーケットアホテルはプーケットで素晴らしい選択です。