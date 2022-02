プーケットマリンポシュテル - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

チャロンの中心部に位置するプーケットマリンポシュテルは、プーケットを探索するのに理想的なスポットです。市内中心部からのみ、プロパティの戦略的な場所は、ゲストが迅速かつ簡単に多くの地元の興味のあるポイントに到達できることを保証します。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。プーケットマリンポシュテルは、お客様に優れたサービスと幅広いアメニティを提供し、お客様の滞在が可能な限り快適になるよう努めています。宿泊施設では全室で無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、ギフト/土産物店、エクスプレスチェックイン/チェックアウト、荷物預かりを提供しており、最高の快適さをお約束します。 22室の客室からお選びいただけます。すべての客室が完全な平和と調和の雰囲気を醸し出しています。宿泊施設には数多くのレクリエーション施設があり、滞在中にやることがたくさんあります。プーケットマリンポシュテルで、プロフェッショナルなサービスと幅広い機能の魅力的なブレンドを発見してください。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索