ペンシリハウス - Phuket Sandbox Hotel

Hotel Refund Policy 50% deposit is non refundable. However, for the Phuket Sandbox Program, full payment is required. Another 50% credit will be refunded by voucher.

ペンシリハウスは、ナイヤンビーチに滞在したり、フライトを待ったり、翌日に次の目的地に行ったり、ソイドッグのボランティアをしたりする必要がある旅行者に最適な、手頃なゲストハウススタイルのホテルです。階下のコンビニエンスストアでは、ランドリーサービスやバイクのレンタルもご利用いただけます。安全、静か、予算の節約、そして便利なペンシリハウスは、ナイヤンビーチでの素晴らしい滞在に最適です。

アメニティ/機能 毎日の清掃、ランドリーサービス、バイクのレンタル

ペンシリハウスゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ペンシリハウス すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇩🇪 Michael Hempel に到着しました 21/11/2021 5.0 Standard Double Bed ポジティブ Big Room, good Wi-Fi, very clean. ネガ Stay in the 2 Floor without Elevator 😉😂 Near the clean Long Beach. I'm walking distance. Next year I will come back again.shops and bars around. 🇩🇪 Joachim Karl Hermann Klüß に到着しました 28/09/2021 3.9 Superior Double with Balcony ポジティブ Freundlich und Hilfsbereit ネガ Wetter nicht optimal Alles vorhanden an der Beach Liegestühle ,Massage ,Essen ,gute Restaurant ,Wanderwege und angebote für Surfkurse. Schöne kleine Bucht