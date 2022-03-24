PHUKET TEST & GO

パトンリゾートホテル - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.8

3419レビューによる評価
更新日 March 24, 2022
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このリゾートはプーケットのパトンビーチの中心部に位置し、水と賑やかなショッピングやナイトライフスポットから歩いてすぐです。ここから、提供されているすべてのウォータースポーツを簡単に楽しんだり、ダイビング旅行に出かけたり、買い物に出かけたり、ゴルフのゲームに出かけたりすることができます。敷地内のツアーデスクでは、アイランドホッピングを含むいくつかのアクティビティを手配できます。ホテルには、緑豊かなトロピカルガーデン内にあるモダンな設備を備えた325室の客室があり、多くの客室からパトン湾の景色を眺めることができます。ここで利用できるさまざまな食料品店で、郷土料理や各国料理を試すことができます。ホテルの敷地内には、スイミングプール、テニスコート、ゲームルーム、ハーブスチームルームがあります。パトンリゾートホテルは、プーケットのアトラクションを楽しむのに絶好のロケーションを提供します。

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住所/地図

208 Raj-uthit 200 Pee Road, Patong, Phuket, Thailand

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