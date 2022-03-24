パトンプリンセスホテル - Phuket Sandbox Hotel

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Patong Princess Hotel is no longer operating as an SANDBOX .



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パトンの中心部に位置するパトンプリンセスホテルは、プーケットを探索するのに理想的なスポットです。市内中心部までわずか1.5km、空港まで45分以内です。マリンプラザパトン、スウィートレモングラスマッサージ、パトンフットボールクラブなどの市内の主要観光スポットが近くにあり、ホテルへの訪問者はその場所を気に入るはずです。このプーケットのホテルでは、比類のない豊富なサービスとアメニティをご利用ください。この素晴らしい宿泊施設に宿泊している間、ゲストは全室で無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、24時間対応のフロントデスク、荷物預かり、公共エリアでのWi-Fiを楽しむことができます。 20室の客室からお選びいただけ、すべてが完全な平和と調和の雰囲気を醸し出しています。ホテルには、ホットタブ、屋外プール、スパ、プール（子供用）などの素晴らしいレクリエーション施設があり、思い出に残る滞在を楽しめます。パトンプリンセスホテルは、プーケットで魅力、快適さ、便利さを求める旅行者にとって理想的な滞在場所です。