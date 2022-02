パトンヘリテージホテル - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

パトンの好立地にあるパトンヘリテージホテルは、プーケットでの小旅行の出発点として理想的です。街の興奮から0.2kmの場所にある、この4つ星ホテルは絶好のロケーションにあり、街の最大のアトラクションへのアクセスを提供します。ダイブサプライ、トレインタイボクシング、ユングセロンショッピングモールなどの市内の主要観光スポットがすぐ近くにあり、ホテルへの訪問者はその場所を気に入るはずです。パトンヘリテージホテルは、ホテルのゲストに優れたサービスと幅広いアメニティを提供し、お客様の滞在が可能な限り快適になるように努めています。このホテルには、最も目の肥えたゲストでも満足できる数多くの施設があります。 165室の客室からお選びいただけます。すべての客室が完全な平和と調和の雰囲気を醸し出しています。フィットネスセンター、屋外プールなどのレクリエーション施設の完全なリストはホテルでご利用いただけます。プーケットで快適で便利な宿泊施設をお探しの場合は、パトンヘリテージホテルをご自宅のようにご利用ください。

