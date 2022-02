パレサリゾートプーケット - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にパレサリゾートプーケット 直接連絡し、 パレサリゾートプーケットが直接支払いを回収します。

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport. 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Ocean Pool Suite (Rates available until 30 APR 2022) 140 m² ฿98,034 - 7 Day Sandbox ฿82,395 - 5 Day Test & Go ฿66,056 - 4 Day Test & Go ฿36,878 - 2 Day Test & Go ฿19,139 - 1st Day Test & Go ฿19,139 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Cliff Pool Villa (Rates available until 30 APR 2022) 160 m² ฿127,356 - 7 Day Sandbox ฿106,830 - 5 Day Test & Go ฿85,604 - 4 Day Test & Go ฿46,652 - 2 Day Test & Go ฿24,026 - 1st Day Test & Go ฿24,026 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Spa Pool Suite (Rates available until 30 APR 2022) 210 m² ฿121,482 - 7 Day Sandbox ฿101,935 - 5 Day Test & Go ฿81,688 - 4 Day Test & Go ฿44,694 - 2 Day Test & Go ฿23,047 - 1st Day Test & Go ฿23,047 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 4 Adults, 3 Children, 2 Infants Two-Bedroom Ocean View Suite (Rates available until 30 APR 2022) 240 m² ฿182,490 - 7 Day Sandbox ฿152,775 - 5 Day Test & Go ฿122,760 - 4 Day Test & Go ฿65,430 - 2 Day Test & Go ฿33,615 - 1st Day Test & Go ฿33,615 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

作業スペース 特別オファー 見るために要求をクリックしてください 最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Grand Residence Pool Villa (Rates available until 30 APR 2022) 660 m² ฿151,302 - 7 Day Sandbox ฿126,785 - 5 Day Test & Go ฿101,568 - 4 Day Test & Go ฿54,634 - 2 Day Test & Go ฿28,017 - 1st Day Test & Go ฿28,017 - 5th Day Test & Go 予約をリクエストする ファストリクエスト(2クリック) BOOKMARK 特徴 バルコニー

パレサリゾート「Heavenofthe all Heavens」は、崖の脇にあり、パトンとカマラの間の「ミリオネアマイル」海岸道路にある緑豊かな熱帯林に囲まれた、真にユニークな隠れ家スタイルの高級リゾートです。息を呑むようなロケーションは、途切れることのないアンダマン海の景色、本物の各国料理と本格的なタイ料理を提供するミシュランプレートが切望するレストラン、受賞歴のあるスパ、エンジェルが提供するパーソナライズされたオーダーメイドの体験とペアになっています。すべてのスイートとヴィラには、海に直接面したプライベートインフィニティプールがあり、最大4ベッドルームユニットを提供しています。ユニークで独立した、比類のない海と夕日の景色を望む究極のリラクゼーションを提供します。 スイート、ヴィラ、レジデンス 42の豪華でエレガントな内装のユニットで、それぞれがプライバシーと広大なアンダマン海の景色を眺めることができます。全室にスーパーキングサイズのベッド、バルコニー、プライベートスイミングプール、広々としたバスルームが備わっています。 •18のオーシャンプールスイート •5つのスパプールスイート •7つのクリフプールヴィラ •6つの2ベッドルームオーシャンプールスイート •6つのグランドレジデンスプールヴィラ ワイン&ダイン TALUNG THAI:壮大な海の景色、地元の食材、独創的なタイ料理と各国料理のシェフが、ミシュランで認められたレストランで思い出に残る料理のひとときを演出します。 インフィニティプールバー:メインの塩水プールで、軽いランチ、軽食、心地よいドリンクをお楽しみいただけます。 ヴィラ内での食事:プライベートテラスでバーベキューやキッチンからの厳選された料理を楽しみながら、最大限のプライバシーをお楽しみください。 レシピ:私たちの料理学校では、リゾートの情熱的なシェフが率いるレッスンと指導を提供しています。 パレサのスパ 海を見下ろす天国の聖域で、タイの古代の癒しとリラックスできるトリートメントを提供しています。

アメニティ/機能 24時間サービス

チャーター可能なプライベートヨット

光ファイバー点灯インフィニティプール

ローズクォーツのエネルギー池

リゾート全体でのWi-Fiインターネットアクセス

IDD電話

パレサのスパ

フィットネスセンター

レシピ–料理学校の料理学校

アンダマンギャラリー–図書館、ボードゲーム、土産物店

会議室

結婚式やイベントのプランナー

カマラへの無料シャトル

ランドリー/ドライクリーニング

受け入れられるすべての主要なクレジットカード

外国為替

オンコールドクター

