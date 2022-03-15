PHANG-NGA TEST & GO

パラダイスコヤオリゾート - Phang-nga Sandbox Hotel

Phang-nga
8.5

730レビューによる評価
更新日 March 15, 2022
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プーケットとクラビの間のヤオノイ島の北端に位置するパラダイスコヤオリゾート（SHA Plus +）は、地元の島の村から約14kmの牧歌的な休暇を提供します。タイのこの美しい自然に本当に没頭することができます。パラダイスコヤオリゾート（SHA Plus +）は、インフィニティプールと250メートルの人里離れたビーチを誇っています。周辺の島々への短い旅行、サイクリング、カヤックなど、さまざまな日常のアクティビティやツアーを利用できます。卓越したダイニング体験のために、このプロパティは、西洋とアジアの両方の味覚に応える2つのレストランと2つのバーを提供しています。プロパティは、予約を通じてプーケットまたはクラビからのピックアップサービスを手配することができます。または、タクシー、ボートフェリー、または冒険的な屋外の4x4ドライブで宿泊施設にアクセスすることもできます。パラダイスコヤオリゾート（SHA Plus +）は間違いなく、本当にリラックスして楽しい体験をするためのワンストップの目的地です。

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住所/地図

24 Moo 4, Koh Yao Noi Sub-district, Koh Yao District, Phang-nga Province, Koh Yao Noi, Phuket, Thailand, 82160

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