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Pamookkooリゾート - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8

75レビューによる評価
更新日 March 8, 2022
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カタビーチから200mのカタビーチに位置するPamookkooは、レストラン、無料の専用駐車場、屋外スイミングプール、フィットネスセンターを備えた宿泊施設を提供しています。 4つ星ホテルの4つ星ホテルには、エアコンと無料Wi-Fi付きの客室があり、各客室に専用バスルームが付いています。客室には24時間対応のフロントデスク、ルームサービス、外貨両替があります。

ホテルの全客室に薄型テレビが備わっています。

Pamookkooではビュッフェ式朝食またはアメリカンブレックファーストを提供しています。

宿泊施設には子供の遊び場があります。 Pamookkooでは卓球ができます。

ホテルの近くの人気の観光スポットには、ディノパークミニゴルフ、サーフハウスプーケット、コーヒークラブカタビーチがあります。最寄りの空港はプーケット国際空港で、Pamookkooから20マイルです。宿泊施設では有料の空港シャトルサービスを提供しています。

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住所/地図

70/1 Kata Beach, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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