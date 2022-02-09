KRABI TEST & GO

パカサイリゾート - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.2

2390レビューによる評価
更新日 February 9, 2022
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パカサイリゾート（SHA Plus +）は、南タイの休暇の楽園クラビにあるアンダマン海の紺碧の海を見下ろす現実逃避の宝石です。ノッファラタラ国立公園の横にある緑豊かなトロピカルガーデンに囲まれた丘の中腹に位置するこのユニークで高級なリゾートは、家庭的な快適さ、行き届いたサービス、そして自然と調和した魅惑的な休日を想像できるすべての施設を提供します。 104室の広々とした客室とスイートを備えたパカサイリゾート（SHA Plus +）の設備の整った宿泊施設は、伝統的な装飾と、衛星テレビ、ミニバー、IDD電話、ルームサービスなど、すべてのモダンな快適さと設備を組み合わせて、快適な滞在をお約束します。広々としたバスルームと静かな庭園に面した専用バルコニーは、ストレスを和らげるのに最適な環境の中でゲストを甘やかします。パカサイリゾート（SHA Plus +）でのご予約は、ご滞在日を選択し、安全なオンライン予約フォームにご記入ください。

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住所/地図

88 Moo 3, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81000

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