ニパリゾート - Phuket Sandbox Hotel

ニパリゾートは、プーケットで最も人気のあるビーチとナイトライフエリアであるパトンからわずか数分の場所にあります。それでも、距離が短いことは、穏やかな雰囲気を維持し、ゲストが快適な熱帯の環境で完全にリラックスできるようにするのに十分です。自由形式のスイミングプールの周りに建てられた現代的な施設は、タイのチーク材の家具と質感で補完されています。メインのスイミングプールのほかに、ベビーシッターサービスに加えて子供用スイミングプールとジャグジーがあります。滞在中は、パトンビーチへの無料シャトルサービスを利用したり、専用バルコニーから美しい環境を楽しむことができます。ニパリゾートには、インターネット設備とランドリーサービスに加えて、タイと日本料理のレストランとカクテルバーがあります。安全なオンライン予約フォームを使用すると、ニパリゾートの客室を簡単に予約できます。ご希望の日付を入力してクリックするだけです。

