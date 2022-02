ナパサイ、ベルモンドホテル、サムイ島 - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

有名なベルモンドグループの一部であるこの豪華なホテルは、メナムの白い砂浜にあります。丘の中腹にあり、バンタイビーチ、ナパサイ、ベルモンドホテルを見下ろすサムイ島は17エーカーに広がっています。ホテルは素晴らしい海の景色と広々としたプライベートプールレジデンスを備えた豪華なヴィラを提供しています。シュノーケリング、ダイビング、テニス、サイクリングは、サムイ島のベルモンドホテルのナパサイで利用できるアクティビティの豊富なリストからほんの数例です。そして、一日の活動の後の筋肉痛の完璧な緩和は、リラックスできる幅広いトリートメントを備えたホリスティックなベルモンドナパサイスパへの旅行です。ホテルでは、屋内とビーチフロントの両方のオプションを提供する2つのレストランとバーを備えた素晴らしい食事のオプションも提供しています。世界からの完璧な脱出を提供するナパサイ、ベルモンドホテル、サムイ島は最高の贅沢です。

アメニティ/機能 2 Restaurants and 1 Bar (Sea View)

Infinity outdoor swimming pool (Sea View)

Complimentary WiFi access around the resort

Tennis courts (including tennis racket and balls)

Fitness room

Napasai Spa

Snorkeling, kayaking, windsurfing and stand up paddle

Bicycles, table tennis, outdoor badminton (in the garden)

Thai Boxing

A DVD/CD player in your room

Daily complimentary in-house activities

Daily kid's activities

