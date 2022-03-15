PHUKET TEST & GO

マイスタイルリゾートホテル - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5

11レビューによる評価
更新日 March 15, 2022
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パトンエリアに位置するマイスタイルリゾートホテルは、プーケットでの小旅行の出発点として理想的です。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてを最大限に活用することができます。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。ゲストが快適に過ごせるようにあらゆる努力が払われています。そのために、宿泊施設は最高のサービスと設備を提供しています。快適で便利な宿泊施設では、荷物預かり、公共エリアでのWi-Fi、駐車場、プールサイドバー、指定の喫煙エリアを提供しています。マイスタイルリゾートホテルには28室の客室があります。すべてが上品な内装で、多くはフラットスクリーンテレビ、リネン、インターネットアクセス-ワイヤレス、プライベートプール、インターネットアクセス-ワイヤレス（無料）などの快適さを提供します。宿泊施設の屋外プール、屋内プール、プール（子供用）は、忙しい一日の後にリラックスしてくつろぐのに理想的な場所です。マイスタイルリゾートホテルにマッチする絶好のロケーションとサービスをお楽しみください。

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Nanai 9, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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