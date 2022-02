ムックアンダーレジデンス - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

クラビの景色と音を楽しみたい旅行者にとって、ムカンダレジデンスは完璧な選択です。わずか25kmの距離にあるこの2つ星ホテルは、空港から簡単にアクセスできます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。このクラビのホテルでは、比類のない豊富なサービスとアメニティをご利用ください。快適で便利なゲストのために、ホテルでは全室で無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、コンビニエンスストア、毎日のハウスキーピング、コインランドリーを提供しています。 3フロアにまたがる15の部屋は、家から離れた暖かく快適な家を提供します。テレビLCD /プラズマスクリーン、タオル、クローゼット、インターネットアクセス-ワイヤレス、エアコンなどのモダンな快適さは、選択された部屋で見つけることができます。その上、ホテルのレクリエーションの提供のホストはあなたがあなたの滞在の間にすることがたくさんあることを保証します。訪問の目的が何であれ、ムカンダレジデンスはクラビでの滞在に最適です。

