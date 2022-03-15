PHUKET TEST & GO

モダンタイスイート - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5

211レビューによる評価
更新日 March 15, 2022
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住所/地図

8/1 Soi Petchngam, Sakdedej road, Talad-nua, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000

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