モダンタイスイート - Phuket Sandbox Hotel

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プーケット市内の観光、レストラン、ショッピングエリアに位置するワイドスイーツプーケットは、忙しい日々から休憩するのに最も便利な場所です。市内中心部からわずか1.5km、空港から40 kmの場所にあるこの4つ星ホテルは、毎年多くの旅行者を魅了しています。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。ワイドスイーツプーケットは、ホテルのゲストに優れたサービスと幅広いアメニティを提供し、可能な限り快適な滞在をお約束します。この素晴らしい宿泊施設に宿泊している間、ゲストは全室で無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、毎日のハウスキーピング、暖炉、タクシーサービスを楽しむことができます。ここでの滞在中に高品質の客室設備を体験してください。一部の客室には、テレビLCD /プラズマスクリーン、ハンガーラック、無料のインスタントコーヒー、無料のお茶、無料のウェルカムドリンクが含まれており、長い一日の後に充電できます。ホテルのヨガルーム、フィットネスセンター、サウナ、屋外プールは、忙しい一日の後にリラックスしてくつろぐのに理想的な場所です。理想的なロケーションと設備を備えたワイドスイーツプーケットは、さまざまな方法でその場を訪れます。