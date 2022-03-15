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マヤプーケットエアポートホテル - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.1

707レビューによる評価
更新日 March 15, 2022
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126 Moo 1, Sakoo 16, Thalang, Phuket Airport, Phuket, Thailand, 83110

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