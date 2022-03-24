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マンダラバリゾートアンドスパカロンビーチ - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.7

759レビューによる評価
更新日 March 24, 2022
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マンダラバリゾートアンドスパカロンビーチはカロンの中心部に位置し、プーケットを探索するのに理想的なロケーションをお楽しみいただけます。このホテルは、人気のパトンビーチや他の多くの観光スポットに簡単にアクセスできる便利な場所です。すべての客室は独立したヴィラに建てられ、トロピカルな美しさをアピールするためにモダンで現代的なスタイルで装飾されています。ヴィラは、壮大なカロンビーチを見下ろす静かな丘の上にあります。ホテルでは、シャトルサービス、Wi-Fiインターネットアクセス、大きなスイミングプール、贅沢なスパ施設、街でのアクション満載の1日の後にリラックスできる緑豊かなトロピカルガーデンなど、素晴らしい施設とサービスを提供しています。ゲストは、さまざまな本格的な家庭料理のメニュー、ルームサービス、海の息を呑むような景色を提供するChomTalayレストランで食事を楽しむことができます。素晴らしい設備と絶好のロケーションにより、マンダラバリゾートアンドスパカロンビーチはプーケットでの滞在を楽しむのに最適な拠点となっています。

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14/2 Patak Road Soi 24,Karon Beach, Karon, Phuket, Thailand, 83100

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