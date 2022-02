ルイズランウェイビューホテル - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

プーケットの交通ハブ地区に質の高い宿泊施設を提供するルイズランウェイビューホテルは、ビジネスとレジャーの両方の旅行者に人気のホテルです。宿泊施設は市内中心部からすぐの場所にあり、空港までは通常数分かかります。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。 Louis'Runway View Hotelが提供する施設とサービスは、お客様に快適な滞在をお約束します。 24時間対応のセキュリティ、毎日のハウスキーピング、24時間対応のフロントデスク、エクスプレスチェックイン/チェックアウト、公共エリアでのWi-Fiなどの館内機能を利用できます。 18の居心地の良い部屋の1つに足を踏み入れ、その日のストレスから逃れましょう。ほとんどの部屋には、フラットスクリーンテレビ、追加のバスルーム、バスルーム電話、無料のインスタントコーヒー、無料のお茶など、さまざまなアメニティが揃っています。宿泊施設には数多くのレクリエーション施設があり、滞在中にやることがたくさんあります。ルイのランウェイビューホテルはプーケットへの旅行者にとって賢い選択であり、毎回リラックスして手間のかからない滞在を提供します。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ルイズランウェイビューホテルゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ルイズランウェイビューホテル すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。