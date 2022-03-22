KRABI TEST & GO

ロングビーチシャレー - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.9

1170レビューによる評価
更新日 March 22, 2022
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ランタの輝かしいビーチの後発開発途上国であるハードプラエに沿って位置するこの高級ホテルは、目の肥えた旅行者や行楽客にとって理想的な場所です。島のエンターテインメントと上品なショッピングハブから簡単に通勤できる距離にあり、訪問者はこの島で有名なさまざまな飲食店、バー/パブ、屋台に驚かれることでしょう。この小さな家族経営のリゾートには、くつろいだりくつろいだりするのに最適なさまざまなシャレーがあります。すべてのシャレーは、伝統的なタイとモダンなインテリアの融合で飾られ、ビーチから徒歩数分の静かなトロピカルガーデンに配置されています。ルームサービス、無料Wi-Fi、海水プールを楽しめます。シャレーでリラックスするだけでなく、ダイビング旅行、シュノーケリング、カヤック、美しい洞窟や滝の探索など、さまざまなアクティビティを楽しむことができます。ロングビーチシャレーは、可能な限り快適な滞在ができると確信しています。

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住所/地図

472 Moo 3, Pra Ae Beach, Koh Lanta, Thailand, 81150

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