リトルミセスホテル - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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2015年に建てられたリトルニョンヤホテルは、プーケットへの明確な追加であり、旅行者にとって賢い選択です。わずか34.1kmの距離にあるこの4つ星ホテルは、空港から簡単にアクセスできます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。リトルニョンヤホテルでは、ゲストが快適に過ごせるようにあらゆる努力を払っています。そのために、ホテルは最高のサービスとアメニティを提供しています。全室での無料Wi-Fi、24時間対応のフロントデスク、公共エリアでのWi-Fi、駐車場など、一流の施設をホテルでお楽しみいただけます。リトルニョンヤホテルには43室のベッドルームがあります。すべてが上品な内装で、多くはインターネットアクセス（ワイヤレス（無料）、禁煙ルーム、エアコン、モーニングコール、デスク）などの快適さを提供します。ホテルには、屋外プール、庭園などの素晴らしい施設があり、街でのアクション満載の一日の後にリラックスするのに役立ちます。リトルニョンヤホテルは、プーケットで魅力、快適さ、便利さを求める旅行者にとって理想的な滞在場所です。