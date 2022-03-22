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レパームタラブリプールヴィラ - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
6.7

3レビューによる評価
更新日 March 22, 2022
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あなたが観光客であろうとビジネスで旅行していようと、レパームタラプールヴィラはプーケットを訪れる際の宿泊施設として最適です。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてのものに簡単にアクセスできます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。レパームタラプールヴィラには、プーケットでの滞在を充実させるための多くの施設もあります。ホテルにご宿泊のお客様は、全室での無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、チケットサービス、エクスプレスチェックイン/チェックアウト、公共エリアでのWi-Fiなどの館内機能をご利用いただけます。すべての宿泊施設は、比類のない快適さを保証するために配慮の行き届いた設備を備えています。その上、ホテルのレクリエーションの提供のホストはあなたがあなたの滞在の間にすることがたくさんあることを保証します。レパームタラプールヴィラはプーケットへの旅行者にとって賢い選択であり、毎回リラックスして手間のかからない滞在を提供します。

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94/15 Moo. 5, Cheng Talay - Srisoonthorn Road, Thalang, Phuket, Thailand, Kathu, Phuket, Thailand, 83110

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